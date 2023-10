Auslosung 2. Hauptrunde Diese Tücke gibt es beim machbaren Pokal-Los für Fortuna

22 Mal war das in den vergangenen elf Jahren so, nur zwei Heimspiele kamen in dieser Zeit zustande. Selbst wenn man berücksichtigt, dass elf dieser Auswärtspartien obligatorisch waren, weil Fortuna als Zweit- oder sogar Bundesligist in der ersten Runde jeder Saison Gast eines Klubs aus dem sogenannten „Amateurtopf“ sein musste, ist das eine groteske Quote.