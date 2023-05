Kaka, Trezeguet und Co. Gegen diese Mega-Stars spielt Fortuna-Torhüter Raphael Wolf bald

Und so steigt am 1. Juli (16 Uhr) in Hannover eine solch außergewöhnliche Begegnung: „Shiny Sport“, ein Hersteller von Premiumglas und Lizenznehmer mehrerer deutscher Erst- und Zweitligisten (darunter Eintracht Frankfurt, Werder Bremen und Fortuna), veranstaltet ein Spiel zwischen einem Team aus Fußball-Legenden und einem aus Influencern sowie (Ex-)Profis. Mit dabei auch: Raphael Wolf, der momentan noch in Düsseldorf unter Vertrag steht.