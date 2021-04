3:0-Sieg in Osnabrück : Fortuna träumt weiter vom Aufstieg

Osnabrück Fortuna hat ihre Minimalchance im Kampf um die direkte Rückkehr in die Bundesliga gewahrt. Das Team von Uwe Rösler setzte sich beim VfL Osnabrück 3:0 durch. Kristoffer Peterson, Dawid Kownacki und Marcel Sobottka mit einem Kunstschuss erzielten die Treffer für die Rheinländer.

Klaus Allofs hatte unter der Woche noch einmal eine große Botschaft gelassen ausgeprochen. „Es ist erst vorbei“, hatte der Vorstand von Fortuna gesagt, „es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.“ Damit gemeint hat der 64-Jährige die Chancen auf eine direkte Rückkehr der Düsseldorfer in die Bundesliga. Sechs Spieltage vor dem Saisonende ist man immerhin noch in Lauerstellung. Durch den 2:0-Erfolg beim VfL Osnabdrück hat man immerhin die eigenen Hausaufgaben erledigt.

Wie viel dieser Einsatz am Ende in Punkto Versetzung wert ist, wird sich vermutlich ganz zum Schluss zeigen. Denn schon ist der Spielplan durch drei Teams, die aktuell wegen Corona-Infektionen in Quarantäne sind, schon extrem zerfleddert. Auch Fortuna hat noch ein Nachholspiel gegen den Karlsruher SC (3. Mai) zu absolvieren. Es steht nur fest, dass noch nicht so viel feststeht.