LIVE Live-Ticker am Freitag Aufsteiger VfL Osnabrück zu Gast bei der Fortuna

Düsseldorf · Am Freitag erwartet Fortuna ab 18.30 Uhr den VfL Osnabrück. Der Aufsteiger kommt als Tabellenletzter in die Arena, doch der Düsseldorfer Trainer Daniel Thioune warnt vor dem schnellen Umschaltspiel seines Heimatvereins. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

05.10.2023, 16:01 Uhr

Es ist schon ein besonderes Spiel für Daniel Thioune. Obwohl der Trainer von Fortuna Düsseldorf das Thema gern ein wenig herunterspielt: Es ist nun einmal sein Stammverein, der sich da am Freitag ab 18.30 Uhr in der Arena vorstellt. Beim VfL Osnabrück hat er nicht nur selbst Fußball gespielt, auch als Profi, sondern ist auch die ersten Schritte als Trainer bei den Lila-Weißen gegangen. Dementsprechend viele Kartenanfragen hatte er aus seiner Heimat zu erfüllen. „Doch nur bis Montag“, stellte er entschieden fest. „Dann begann die heiße Phase der Vorbereitung auf das Spiel, und ab dann ging es nur um die drei Punkte für uns.“ Drei wichtige Punkte, muss man ergänzen, war doch die zuvor so erfolgreiche Fortuna (drei Siege in Serie) zuletzt etwas aus dem Tritt geraten und hatte aus den beiden Spitzenspielen gegen Hannover (1:1) und Hamburg (0:1) nur einen Zähler geholt. Thiounes besondere Warnung vor der Partie galt dem schnellen Umschaltspiel des VfL. „Wir sehen nicht darauf, dass der Tabellenletzte kommt, sondern darauf, dass eine Mannschft kommt, die den HSV geschlagen hat“, sagte der Coach. In unserem Liveticker von der Partie verpassen Sie nichts. Unmittelbar nach dem Abpfiff finden Sie dann natürlich wie bei unserem 18fümmenneunzich-Team gewohnt auf www.rp-online.de/fortuna unseren Spielbericht, dazu alle Akteure der Düsseldorfer in der Einzelkritik.

