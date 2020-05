Fortuna gegen Paderborn : So würden wir aufstellen

So würden wir aufstellen

In der Startelf oder nicht? Nana Ampomah. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Im ersten Geisterspiel der Vereinsgeschichte trifft Fortuna Düsseldorf am Samstag auf das Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn 07. Unsere Reporter haben sich Gedanken dazu gemacht, mit welcher Aufstellung die Gastgeber die besten Chancen hätten.

So würde RP-Reporter Bernd Jolitz aufstellen:

Fortunas Trainer Uwe Rösler versucht, allzu großen Druck von seiner Mannschaft zu nehmen. Natürlich sei die Partie gegen den SC Paderborn (Samstag, 15.30 Uhr) wichtig, „aber sie entscheidet nicht darüber, ob wir in der Liga bleiben“, versichert er. Dennoch geht es um mehr als nur drei Punkte, denn im Falle eines Sieges im ersten Geisterspiel der Vereinsgeschichte hätten die Düsseldorfer bei acht noch ausstehenden Partien neun Zähler Vorsprung auf die Ostwestfalen. Das wäre schon ein ziemlich dickes Polster – allerdings würden bei einem Paderborner Sieg nur noch drei Punkte die beiden Kontrahenten trennen.

In einer so wichtigen Partie, die zudem unter ungewohnten Bedingungen stattfindet, ist Erfahrung ein wichtiger Faktor. Deshalb sind gestandene Profis wie Adam Bodzek und Rouwen Hennings, die schon viele Stürme erlebt haben, unverzichtbare Säulen. Auch Kaan Ayhan, obwohl erst 25 Jahre alt, und Kenan Karaman bringen durch ihre Spiele und Reisen mit der türkischen Nationalmannschaft viel an Routine mit und sind damit gesetzt.