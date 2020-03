Fortuna gegen den SC Paderborn : So würden wir aufstellen

So würden wir aufstellen

Düsseldorf Im zweiten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte trifft Fortuna Düsseldorf am Freitagabend auf das Schlusslicht SC Paderborn 07. Unsere Reporter haben sich Gedanken dazu gemacht, mit welcher Aufstellung die Gastgeber die besten Chancen hätten.

Bis auf die Langzeitverletzten Zack Steffen, Raphael Wolf und Dawid Kownacki kann Fortunas Trainer Uwe Rösler am Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) im Geisterspiel gegen den SC Paderborn seine beste Formation aufbieten. Drei Punkte wären eminent wichtig, da aktuell niemand sicher sagen kann, ob und wann die Saison zu Ende gespielt und welche Aussagekraft die Tabelle nach diesem 26. Spieltag haben wird.

Fortunas bestes Angriffsduo heißt Rouwen Hennings und Kenan Karaman. Das ist statistisch belegt, und das zeigte sich auch beim 1:1 in Mainz am vergangenen Sonntag, als Karaman traf und Hennings bei vielen Chancen zuvor schmerzlich vermisst wurde. Deshalb müssen die beiden auch gegen Paderborn ran, unterstützt von den bewährten Flügeln Matthias Zimmermann und Erik Thommy.

Marcel Sobottka hat nach seiner Einwechslung in Mainz überzeugt und hätte an der Seite von Valon Berisha und Kevin Stöger eine Chance verdient. Ein weiteres Argument für den gebürtigen Gelsenkirchener: Er ist offensiv präsenter und torgefährlicher als seine Konkurrenten Adam Bodzek und Alfredo Morales. Auf der linken Abwehrseite hat zuletzt meist Markus Suttner gespielt. Niko Gießelmann sollte dank steigender Formkurve jedoch auch einmal wieder in der Startelf stehen.