Ganz ohne Sorgen war Daniel Thioune vor dem Gastspiel des Karlsruher SC bei seiner Fortuna nicht: Kapitän Andre Hoffmann und dessen Vertreter Marcel Sobottka mussten verletzungsbedingt für die Freitagpartie in der Düsseldorfer Arena (18.30 Uhr) absagen. Somit trägt Torhüter Florian Kastenmeier, erst am Mittwoch neu in den Mannschaftsrat berufen, zum ersten Mal die Kapitänsbinde.