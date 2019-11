Gegen den FC Bayern : In diesen Duellen spielte sich Fortuna in einen Rausch

Düsseldorf Gegen den FC Bayern liefern die Düsseldorfer immer mal wieder große Leistungen ab – und feierten schon einige denkwürdige Siege.

Fortuna möchte am Samstag (15.30 Uhr) zum ersten Mal seit mehr als 34 Jahren wieder ein Heimspiel gegen den FC Bayern gewinnen. Zuletzt war den Düsseldorfern am 28. September 1985 gegen den Rekordmeister ein Erfolg auf eigenem Rasen geglückt. Es folgten acht Heim-Niederlagen in Folge. Doch die Bilanz ist aus Fortuna-Sicht eigentlich gar nicht so schlecht. Insgesamt 52 Mal standen sich die beiden Teams in Pflichtspielen gegenüber. Die Fortunen feierten zwölf Siege, zehn Partien endeten mit einem Remis. Das bislang jüngste Duell entschieden die Bayern am 14. April dieses Jahres in der Düsseldorfer Arena mit 4:1 für sich. Trotzdem durften die Fortunen an jenem 29. Spieltag vorzeitig den Klassenerhalt feiern.

Zwischen Düsseldorf und München gab es eine Reihe spektakulärer Begegnungen, zuletzt in der Vorsaison das 3:3 in der Münchner Arena. Legendär ist auch der Düsseldorfer 7:1-Kantersieg vom Dezember 1978 im Rheinstadion. Vor einigen Jahren konnten die Fans ihn noch einmal im Metropol-Kino in Bilk erleben. Da es keine Tonaufnahmen zu den Bildern gab, sprang Stadionsprecher Dieter Bierbaum als Kommentator ein.



Fortuna – Bayern 6:5 (7. Juni 1975). Dieser Sieg ist neben dem 7:1 der denkwürdigste in der Geschichte des Rheinstadions. Die Elf von Trainer Manfred Krafft drehte an diesem vorletzten Spieltag einen 2:4-Pausenrückstand noch in einen Sieg. Vor 32.000 Zuschauern hatten Jupp Kapellmann (29.) und Gerd Müller (38., 40., 42.) für die Bayern sowie die Fortunen Wolfgang Seel (35.) und Werner Kriegler (41.) in der ersten Hälfte getroffen. Nach dem Wechsel sorgten Reiner Geye (56.), Heiner Baltes (59.) und Dieter Brei (63.) innerhalb von sieben Minuten für eine Düsseldorfer 5:4-Führung. Der Münchner Conny Torstensson traf zum 5:5 (69.). Das 6:5-Siegtor erzielte dann Dieter Herzog (72.). Die Bayern beendeten die Saison als Zehnter, die Fortunen auf Platz sechs.



Fortuna – Bayern 3:0 (23. August 1980). Fortuna feierte einen Blitzstart in die Saison: Sie schlug Mönchengladbach (2:1) und Uerdingen (1:0) und am dritten Spieltag vor 55.000 Zuschauern auch Bayern. In einer überragenden zweiten Halbzeit trafen Rudi Bommer (62.), Klaus Allofs (84.) und Thomas Allofs (87.). Die Düsseldorfer waren mit 6:0 Punkten Spitzenreiter, gerieten in der Rückrunde aber noch in Abstiegsgefahr und retteten sich auf Platz 13. Bayern wurde Meister.