Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Kaiserslautern – das ist schon für sich genommen ein ganz wichtiges Spiel. Zwei Verfolger des FC St. Pauli, der vor dem zehnten Spieltag das Klassement der Zweiten Liga angeführt hat, treffen am Samstag ab 20.30 Uhr in der Arena im Stadtteil Stockum aufeinander. Nur der Gewinner würde ganz dicht dran bleiben an der Spitze, das war schon vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Benjamin Brand jedem klar.