Fortuna gegen Gladbach : So würden wir aufstellen

So würden wir aufstellen

Düsseldorf Seit Uwe Rösler bei Fortuna Trainer ist, sind die Düsseldorfer ungeschlagen. Das soll auch gegen Borussia Mönchengladbach im Topspiel (Samstag, 18.30 Uhr) so bleiben. Hier sind Aufstellungsvorschläge unserer Reporter.

Drei Spiele, ein Sieg im Pokal, zwei Remis in der Liga. Gegen Borussia Mönchengladbach soll am Samstag (18.30 Uhr/ Live-Ticker) der nächste Erfolg folgen. Nicht mit dabei sind Zack Steffen (Knieprobleme), Adam Bodzek (Adduktorenverletzung), Steven Skrzybski (Oberschenkelzerrung), Kenan Karaman (Aufbautraining), Dawid Kownacki (Knie-OP) und Andre Hoffmann (5. Gelbe Karte). Der angeschlagene Kaan Ayhan wird spielen können, ein Fragezeichen steht noch hinter Rouwen Hennings, der wegen eines Virusinfekts am Freitag nicht trainieren konnte. Fortunas sportliche Leitung hofft aber auf einen Einsatz des Top-Torjägers. Unsere Fortuna-Reporter haben erneut ihre eigenen Ideen, wie Uwe Rösler aufstellen sollte: