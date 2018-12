Fortuna gegen Dortmund: So würden wir aufstellen

Düsseldorf Schafft Fortuna die Sensation wie in München und holt auch gegen Tabellenführer Dortmund Zählbares? Hier kommen System-Vorschläge mit denen es klappen könnte von unseren Redakteuren.

In der Partie am 16\. Spieltag der Bundesliga gegen Borussia Dortmund muss Fortuna-Coach Friedhelm Funkel weiter auf Andre Hoffmann verzichten, der noch Trainingsrückstand hat. Auch Raphael Wolf und Tim Wiesner sind noch nicht so weit. Zudem fehlen den Düsseldorfern Aymen Barkok und Diego Contento. Dafür rückt Mittelfeldmotor Marcel Sobottka zurück in den Kader. Der Trainer hat somit einige Optionen. Unsere Redakteure haben ihre eigenen Ideen: