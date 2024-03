Halbfinale in Leverkusen Diese Gebühr kassiert Fortuna für Pokal-Tickets von Fans

So oft im Leben eines Fortuna-Fans kommt ein solches Spiel nicht vor. Es ist jedenfalls schon 28 Jahre, dass die Düsseldorfer zum letzten Mal in einem Halbfinale des DFB-Pokals standen. Doch je nach Preiskategorie müssen sie für den Auftritt ihres Teams in Leverkusen tief in die Tasche greifen.