Im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen So reagiert Fortuna auf das Hammerlos im DFB-Pokal

In dieser Saison gab es schon so einige Momente, in denen Fortuna über sich hinausgewachsen ist. In denen niemand auch nur einen Cent auf die Düsseldorfer gesetzt hätte – und sie am Ende trotzdem als Sieger dastanden. Zuletzt ist der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune ein solch magischer Moment im Viertelfinale des DFB-Pokals gelungen. Der FC St. Pauli war als Zweitliga-Spitzenreiter hoch favorisiert, doch Fortuna setzte sich schließlich im Elfmeterschießen durch.