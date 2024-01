Generalprobe gegen Baumberg Fortunas U23 gewinnt auch ihr zweites Testspiel

Mit knapp einer Woche Verspätung fand am Mittwochabend die Partie von Fortunas U23 gegen die Sportfreunde Baumberg statt. Noch wichtiger wurde das Nachholspiel spätestens, als am vergangenen Samstag auch das Testspiel gegen den Bonner SC aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt wurde. Somit war das Aufeinandertreffen mit den Monheimern die letzte Chance, sich für den Wiederbeginn der Regionalliga am Samstag gegen den FC Wegberg-Beeck (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) einzuspielen.