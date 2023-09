Zum ersten Mal ohne Gegentor Fortunas U23 trotzt Alemannia Aachen einen Punkt ab

„Zwote“-Cheftrainer Nico Michaty konnte erneut auf keinen seiner drei Stürmer im Kader zurückgreifen, und so erhielt U19-Torjäger Mechak Quiala Tito wie bereits vergangene Woche in Gütersloh die Chance von Beginn an. Mit Robin Bird fiel eine weitere Offensivkraft aus, dafür war Daniel Bunk nach wochenlanger Verletzungspause erstmals wieder im Kader. Auf Aachener Seite stand Heiner Backhaus nach dem Trainerwechsel erstmals in einer Auswärtspartie an der Seitenlinie.