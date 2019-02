Hoffenheim gegen Fortuna: So würden wir aufstellen

So würden wir aufstellen

Düsseldorf Kann Fortuna erneut gegen Hoffenheim überraschen? Hier kommen System-Vorschläge von unseren Redakteuren mit denen es klappen könnte.

Personell könnte es am 20. Spieltag bei den Fortunen allerdings einige Änderungen geben. Das kündigte Trainer Friedhelm Funkel nach der 0:4-Niederlage gegen Leipzig an. „Es ist durchaus möglich, dass der eine oder andere pausieren wird“, sagte Funkel. Mit Ausnahme von Marcel Sobottka und dem langzeitverletzten Diego Contento sind alle Spieler fit. Auch der zuletzt verletzte Jean Zimmer. Erstmals in der Startelf könnte auch Zugang Dawid Kownacki stehen. Unsere Redakteure haben sich ein paar Gedanken zur Aufstellung gemacht: