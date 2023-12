LIVE Der Live-Ticker zum Spiel So lief der 5:0-Sieg von Fortuna in Nürnberg

Düsseldorf · Beim Auswärtsspiel von Fortuna Düsseldorf in Nürnberg kommt es zum Kuriosum: Weil sich Schiedsrichter Richard Hempel an der Wade verletzt hat, wurde die Partie für mehrere Minuten unterbrochen. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

02.12.2023 , 15:05 Uhr

24 Minuten lang sah das Auswärtsspiel von Fortuna Düsseldorf beim 1. FC Nürnberg nach einem normalen Zweitliga-Kick aus. Dann unterbrach Schiedsrichter Richard Hempel die Partie ohne ersichtlichen Grund. Der im sächischen Großnaundorf geborene Unparteiische marschierte in Richtung Trainerbank und ließ von den Fortuna-Ärzten seine Wade begutachten. Doch schnell war klar: Es ging nicht weiter für Hempel. Die Partie war für eine Viertelstunde unterbrochen. Dann griff der vierte Offizielle Assad Nouhoum ein, der die Partie fortan weiterpfiff. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts. Unmittelbar nach dem Abpfiff finden Sie dann natürlich wie bei unserem 18fümmenneunzich-Team gewohnt auf www.rp-online.de/fortuna unseren Spielbericht, dazu alle Akteure der Düsseldorfer in der Einzelkritik.

