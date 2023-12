Magdeburg – da war doch erst kürzlich was? Richtig: Gerade einmal elf Tage trennen den Auftritt der Düsseldorfer im Achtelfinale des DFB-Pokals beim 1. FCM von der Neuauflage in der Zweiten Liga. Die Erinnerungen der Gäste aus Nordrhein-Westfalen sind dabei ausgezeichnet, denn sie zogen am 5. Dezember mit einem 2:1-Sieg in Magdeburg in die Runde der letzten acht im Pokal ein.