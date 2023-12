„In Magdeburg erwartet uns eine sehr spielstarke Mannschaft, die mit ihrem Publikum im Rücken ordentlich Wucht entwickeln wird“, kommentierte Fortunas Sportdirektor Christian Weber das Los. „Das durften wir bereits in der vergangenen Saison am ersten Spieltag erleben. Wir wissen also, was auf uns zukommen wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich unser Ziel, in die nächste Runde einzuziehen."