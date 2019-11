Vor Rheinderby zwischen Fortuna und 1. FC Köln : Unbekannte werfen Ziegenköpfe ins Kölner Stadion

Das Rheinenergie-Stadion in Köln.

Köln Die Provokationen vor dem rheinischen Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln am Sonntagnachmittag nehmen zu. Unbekannte haben drei Ziegenköpfe ins Rheinenergie-Stadion geworfen.

Offenbar als Einschüchterung vor dem rheinischen Fußball-Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln am Sonntagnachmittag haben Unbekannte drei Ziegenköpfe ins Innere des Rheinenergie-Stadions in Köln geworfen. Das bestätigte die Polizei am Sonntag dem SID auf Anfrage. Die Ermittlungen laufen. Der Geißbock ist das traditionelle Maskottchen des FC.