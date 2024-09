„Sky“ unterbricht Interview mit Köln-Profi Zu diesem TV-Eklat ist es nach dem Fortuna-Remis im Rheinderby gekommen

„Ein, zwei Bekloppte gibt es immer im Stadion“, wird Mannschaftskollege Timo Hübers von „Bild“ zitiert. „Aber die sollen das schöne Stadionerlebnis für alle anderen nicht kaputtmachen. Ob die Störenfriede zur Rechenschaft gezogen werden konnten, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall haben sie durch ihr völlig unnötige Aktion dafür gesorgt, Fortuna an so einem denkwürdigen Tag in ein schlechtes Licht zu rücken.