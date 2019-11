Rheinderby gegen den 1. FC Köln : Fortuna-Trainer Funkel fordert „Leidenschaft und Mut“

Düsseldorf Erstmals seit mehr als 22 Jahren treffen Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Köln in der Bundesliga aufeinander. Fortunas Trainer Friedhelm Funkel fordert von seiner Mannschaft „Leidenschaft und Mut“.

Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ist es soweit: Fortuna Düsseldorf empfängt den 1. FC Köln. Erstmals seit mehr als 22 Jahren treffen die rheinischen Rivalen wieder in der Bundesliga aufeinander. „In so einem Spiel dürfen wir keinen Ball verloren geben und müssen jeden Meter beackern“, sagte Fortunas Trainer Friedhelm Funkel, der von seiner Mannschaft „Leidenschaft und Mut“ forderte.

„Der Stellenwert ist sehr hoch“, sagte Funkel weiter, „beide Teams haben sieben Punkte. Wir haben drei, vier Punkte zu wenig. Ein Sieg würde uns sehr gut tun. Die Jungs wissen, worum es geht.“ Funkel setzt im Derby auch auf die Unterstützung der Anhänger : „Unsere Fans haben uns auch am Mittwoch toll unterstützt und uns in einer schwierigen Situation sehr geholfen. Diese Verbindung zwischen Mannschaft und Fans müssen wir beibehalten.“

Die 2:3-Blamage beim 1. FC Saarbrücken am Dienstag sei zwar ein „Nackenschlag“ gewesen. „Natürlich ist das frustrierend, weil uns das nicht passieren darf“, sagte Beierlorzer: „Aber wir dürfen uns nicht mit zu negativen Dingen beschäftigen.“ Auch vom angekündigten Rücktritt von Geschäftsführer Armin Veh will sich Beierlorzer nicht ablenken lassen. „Leute kommen, und Leute gehen. Das ist das Fußball-Geschäft“, sagte Beierlorzer: „Ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Das muss man ausblenden. Wir müssen uns absolut auf Sonntag fokussieren. Das ist die Aufgabe von mir und eines jeden Spielers.“

Die Polizei hat die Derbys als Hochrisikospiele eingestuft, zu denen gewaltbereite Anhänger beider Lager erwartet werden. Mit einem Großaufgebot von mehr als 1000 Beamten aus ganz NRW will die Polizei am Sonntag die friedlichen Zuschauer schützen und Auseinandersetzungen sogenannter Störer unterbinden. In und an der Arena werden zusätzlich gut 1000 Ordner im Einsatz sein.