Gastkommentar Ilja Ludenberg Die Saison ist für Fortuna bereits gelaufen

Und dann der fatale Wechsel in der 89. Minute. Der beste Spieler wird vom Feld geholt, Kownacki würde in einer Verlängerung nicht auf dem Feld stehen. Und so kam es, wie es so oft kommt: Der arme Christoph Klarer hält den Kopf in den harmlosen Schuss von Duman, und die Kugel fliegt in den Winkel. Ich bin in meinem Sitz kopfschüttelnd zusammengesunken.