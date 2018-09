Jetzt im Live-Ticker : Fortuna das gefährlichere Team

Alfredo Morales (vorne) gegen Leipzigs Bruma. Foto: AFP/ROBERT MICHAEL

Leipzig Fortuna tritt am zweiten Bundesliga-Spieltag in Leipzig an. Gegen den Favoriten spielen die Düsseldorfer mit Fünferkette und drei defensiven Mittelfeldspielern. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken