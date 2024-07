Gastbeitrag Ulli Münsterberg Eine Freundschaft auf und ab durch alle Ligen

Als sich Leeds United zum fälligen Ligaspiel an der Portman Road (1:0) im Januar 2018 vorstellt, stehen knapp 200 Fortunen mit den Fans aus Ipswich gemeinsam im Northstand. Die Gäste aus Leeds haben es gleich mitbekommen, da mischt eine größere Abordnung aus dem Rheinland mit. So bedenkt man die Fortunen mit diversen Gesängen aus weniger freundlich deutsch-englischen Begegnungen aus dem letzten Jahrhundert. Die Fortunen kontern trocken. „Ihr seid leiser als Fortuna Köln“, schallt es aus fast 200 Düsseldorfer Kehlen lauthals Richtung Leeds-Block, und die Nordtribüne stimmt komplett mit ein. So gut es in Englisch-Deutsch eben geht. „Languages are quite liberty“, bemerkt BBC-Kommentator John Wright eines Tages, als die Fortunen wieder mal bei der BBC im Radiostudio zu Gast sind, will sagen: Es gibt keine Sprachbarriere.