Das ging zügig Gästekarten für „Fortuna-für-alle“-Spiel gegen St. Pauli nach gut einer Minute vergriffen

Wer nicht schnell genug war oder einfach Pech hatte, guckte bedröppelt in die Röhre. Nur gut eine Minute dauerte es, bis der FC St. Pauli sein gesamtes Gästekontingent für das Auswärtsspiel bei Fortuna am 27. Januar (20.30 Uhr, Arena) an Mann und Frau gebracht hatte. 5100 Tickets hatten die Düsseldorfer den Hansestädtern zur Verfügung gestellt – kostenlos, weil das Duell mit dem derzeitigen Tabellenzweiten das zweite Freispiel der Saison ist.