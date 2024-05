Fehler korrigiert Für dieses beliebte Angebot von Fortuna sind Anmeldungen wieder möglich

Mit einem nun sichtbaren Erfolg, zu dem nach dem Bekanntwerden der Schließung auch viele entrüstete Reaktionen von Mitgliedern, Eltern und Großeltern beitrugen. So hatte etwa Siegfried Wulfert in einem Schreiben an den Vorstand und unsere Redaktion aus seiner Frustration keinen Hehl gemacht. „Wir als Großeltern eines achtjährigen Enkels wollten ihm einen Gutschein für das Fortuna-Camp zum Geburtstag schenken. Mit einer E-Mail bekamen wir die Info, dass die Fortuna die Camps eingestellt hat“, schrieb Wulfert. „Erst waren wir überrascht, dann aber sehr enttäuscht. Wie kann ein Verein, zudem noch aus der Landeshauptstadt, sich so etwas leisten?“