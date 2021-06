Fortunas Ex-Stürmer : Warum sich Karaman verpokert hat

Düsseldorf Eigentlich wollte sich Kenan Karaman während der Europameisterschaft für mögliche neue Arbeitgeber ins Schaufenster stellen. Doch durch das desaströse Vorrundenaus der Türkei scheitere der Plan des ehemaligen Fortunen.

Eigentlich sollte die Europameisterschaft in diesem Sommer dazu dienen, den Marktwert von Kenan Karaman zu erhöhen. Dieses Vorhaben war auch gar nicht so abwegig: Die Türkei ging als eine Art Geheimfavorit ins Rennen.

Mit guten Leistungen der Türkei und von ihm selbst wäre der Markt an Interessenten sicher noch einmal größer geworden. Dieser individuelle Wunsch scheiterte aber krachend. Die Türkei schied mit null Punkten in einer Gruppe mit Italien, Wales und der Schweiz als Letzter aus. Karaman konnte – wie seine Mitspieler auch – nicht überzeugen, stand im letzten Spiel gegen die Eidgenossen auch nicht mehr in der Startelf.

Eigenwerbung konnte er in den vergangenen Wochen also nicht betreiben. Ein wenig verpokert hat er sich also schon. Womöglich wäre seine Verhandlungsposition vor dem Turnier eine bessere gewesen. Bei einem Erstligisten wird Karaman aber dennoch unterkommen. Besiktas Istanbul soll dem Vernehmen nach das Rennen machen. Der türkische Meister sucht nach den Abgängen von Cenk Tosun und Vincent Aboubakar händeringend nach einem Mittelstürmer. Früheren Medienberichten zufolge sollen auch Schalke 04 und der FC Genau Interesse an ihm signalisiert haben. Nach unseren Informationen bevorzugt Karaman aber einen Wechsel in die Türkei.