Westderby am Sonntag : Warum es für Fortuna und Schalke vorentscheidende Tage sind

Düsseldorf Während Schalke im Aufstiegsrennen der Zweiten Liga mitmischt, steht Fortuna mit Neu-Coach Daniel Thioune auf dem Relegationsplatz. Die Düsseldorfer könnten mit einem Punktgewinn einen Achtungserfolg landen. Warum das für die kommenden Aufgaben enorm wichtig wäre.

Man kann es glauben oder nicht. Aber am Sonntagmittag (13.30 Uhr) findet die eigentliche „Mutter aller Westderbys“ statt. Dann trifft Fortuna Düsseldorf in der Zweiten Liga auf den FC Schalke 04. Mit Beginn der 1930er-Jahre war diese Partie der „El Clasico“ in Nordrhein-Westfalen. Erst mit Einführung der Bundesliga rückten andere Partien in den Vordergrund. Die Gründe dafür liegen auf der Hand – Fortuna verpasste die Bundesligaeinführung und fehlte schlichtweg über Jahre im Konzert der Großen.

Und so geriet dieser Westschlager immer mehr in Vergessenheit. Kurze Intermezzi einmal ausgenommen, traf man immer nur dann aufeinander, wenn Fortuna für einige Jahre in der Beletage des deutschen Fußballs vertreten war. So auch vor knapp drei Jahren, als die Düsseldorfer am Karnevalssamstag vollkommen jeck durch ein 4:0 die Lichter in der Schalker Arena ausknipsten.

INFO Winterzugang Vindheim fehlt S04 wochenlang Personal Bei Fortuna werden Iyoha (Muskelfaserriss), Peterson (Sperre) und Prib (Muskelverletzung) fehlen. Schalke hat durch Ausfälle von Vindheim und Aydin auf der Position des rechten Außenverteidigers Probleme.

Einige Fachleute sahen in diesem Spiel den Anfang vom Ende der glorreichen Zeit der Gelsenkirchener, die zwei Spielzeiten und viele Krisen später nach mehr als 30 Jahren mal wieder den Gang ins deutsche Unterhaus antreten mussten. Immerhin sind sie dort Teil des enorm engen Aufstiegsrennens: Zwischen Spitzenreiter Darmstadt (39 Punkte) und dem Sechsten Heidenheim (37 Punkte) liegen lediglich zwei Zähler – und der S04 ist mit 37 Punkten mittendrin.

Zur königsblauen Wahrheit zählt zwar auch, dass einige dieser Punkte eher dank der individuellen Klasse des Kaders und nicht wegen fußballerischer Überlegenheit eingefahren wurden. Zuletzt konnte den Schalkern aber auch da eine positive Entwicklung attestiert werden. Und die führen sie in Gelsenkirchen auf Coach Dimitrios Grammozis zurück, der mit taktischer Flexibilität und den richtigen Personalentscheidungen Spiele zu Gunsten seines Teams drehen konnte – wie am vergangenen Wochenende beim 2:1-Erfolg über Regensburg, als die eingewechselten Marius Bülter und Malick Thiaw zu den Matchwinnern avancierten.

Bei Fortuna geht die Tendenz indes in eine völlig andere Richtung. Seit dieser Woche findet sich der taumelnde Riese auf dem Relegationsplatz 16 wieder. Mit Blick auf das Potenzial, welches die Mannschaft zweifelsohne besitzt, eine nahezu wahnwitzige Platzierung. Auch deshalb sah sich Klaus Allofs als sportlicher Alleinherrscher dazu genötigt, nach der Niederlage in Kiel am vergangenen Sonntag dann doch die Reißleine zu ziehen und Cheftrainer Christian Preußer zu beurlauben. Möglicherweise mindestens zwei Wochen zu spät, behält man im Hinterkopf, dass es vor der Partie an der Ostsee eine zweiwöchige Länderspielpause gab, in der für den neuen Trainer mehr Zeit dafür bereitgestanden wäre, etwaige Automatismen einzustudieren.

Doch schon Lothar Matthäus sagte einmal so treffend: „Wäre, wäre, Fahrradkette.“ Und so hatte der Preußer-Nachfolger Daniel Thioune exakt vier Trainingstage Zeit, um seine Spieler bestmöglich auf die Begegnung gegen Schalke vorzubereiten. Ob das für eine mögliche Trendwende ausreicht?