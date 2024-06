„Zwote“-Rückrundenzeugnis, Teil 3 – die Mittelfeldspieler Für diesen Jungprofi ist in Fortunas U23 wohl erstmal der richtige Platz

Im Mittelfeld wartete der Kader von Fortuna Regionalliga-Fußballern in der vergangenen Saison mit einigen spannenden Talenten auf. Ein paar davon spielten zwischenzeitlich richtig groß auf, andere erlebten hingegen bittere Verletzungen. So musste etwa Daniel Bunk drei Monate wegen eines Schlüsselbeinbruchs pausieren. Luca Majetic wusste seine Chance als Vertreter jedoch zu nutzen und überzeugte mit guten Leistungen. Die Mittelfeldspieler in der Einzelkritik.