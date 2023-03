Laut Trainer Michaty Für Fortunas U23 hat die heiße Phase begonnen

Durchaus erfolgreicher als die eigene Saison läuft aktuell die Einbindung von Nachwuchsspielern aus der U23 in die erste Mannschaft der Fortuna. Auch in dieser Woche trainierten Tom Geerkens und Jona Niemiec bei den Profis mit – ihr Einsatz am Wochenende gegen Kaan-Marienborn ist daher noch fraglich. Damit die Weiterentwicklung junger Spieler für den Profikader erfolgreich fortgesetzt werden kann, wäre der Klassenerhalt in der Regionalliga West nahezu zwingend.