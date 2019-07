Aus dem Trainingslager : Folgt Ampomah seinem Landsmann Tekpetey zu Fortuna?

Westerburg Bernard Tekpetey hat sein erstes Training bei Fortuna mit viel Spaß absolviert. Womöglich kommt bald auch sein ghanaischer Landsmann Nana Ampomah nach Düsseldorf.

Bernard Tekpeteys erster Auftritt auf dem Trainingsplatz war ein wenig unglücklich. Irgendwie hatte Fortuna Düsseldorfs jüngster Zugang im Hotel den Anschluss an seine Kollegen verpasst und machte daher den Anstieg zur Rasenfläche des Lindner Golfhotels am Wiesensee ganz allein. Oben angekommen wollte sich der Stürmer dann zum Schuheanziehen auf einer Bank niederlassen – doch gerade diese hatte Teammanager Sascha Rösler kurz zuvor mit dem Rasensprenger unter Wasser gesetzt, um die Spieler zu foppen.

Nach dem etwas holprigen Beginn lief es aber viel besser für den 21-jährigen Stürmer. Tekpetey deutete in mehreren Spielformen seine Schnelligkeit an, spielte gleich gute Pässe und zeigte eine gute Ballannahme. Das passte dann auch zur guten Stimmung, mit der der vom FC Schalke für zwei Jahre – mit Kaufoption – ausgeliehene Ghanaer am Abend zuvor im Westerwald eingetroffen war. „Es ist eine Ehre für mich, für Fortuna zu spielen“, sagte Tekpetey bei der Ankunft im Foyer des Teamhotels. „Vor allem freue ich mich riesig, dass die Warterei endlich vorbei ist. Der Transfer hat sich sehr lange hingezogen. Jetzt möchte ich endlich mit den Jungs Fußballspielen.“

Fürs erste bezog der Angreifer, der vor dem Rückkauf durch die Schalker maßgeblich am Aufstieg des SC Paderborn beteiligt war, am Wiesensee ein Einzelzimmer. Der Grund dafür ist unspektakulär: Fortunas Tross im noch bis Montag andauernden Trainingslager ist 26 Spieler stark, und die waren bislang eben auf 13 Doppelzimmer aufgeteilt. Aber auch so wird Tekpetey sicher schnell Anschluss finden. Englisch spricht in der Mannschaft zumindest für den Hausgebrauch jeder, und einen neuen Kollegen kennt „Bernie“, wie er in Paderborn liebevoll genannt wurde, ohnehin schon persönlich: „Mit Kaan Ayhan habe ich noch beim FC Schalke kurz zusammengespielt“, berichtet der Zugang, der den Weggang von Benito Raman kompensieren helfen soll.