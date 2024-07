Sportvorstand im Gespräch Dieses Thema bei Fortuna ist für Allofs ebenso wichtig wie die Kaderplanung

Es ist ganz sicher nicht so, dass Klaus Allofs und Christian Weber aktuell nicht genug zu tun hätten. Sportvorstand und Sportdirektor der Fortuna stecken mitten in der Kaderplanung für die neue Saison, haben nach eigenem Bekunden in enger Absprache mit Trainer Daniel Thioune „noch einige Baustellen offen“. Alle drei sind indes zuversichtlich, dass mit Saisonbeginn und erst recht nach Schließung des Transferfensters am 31. August wieder ein starkes Düsseldorfer Team an den Start gehen wird.