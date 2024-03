Es gibt nur einen Verlierer Fünf Fortuna-Profis schaffen den großen Marktwert-Aufstieg

So kommt es nicht von ungefähr, dass der Offensivspieler seit dem jüngsten Marktwert-Update des Portals „transfermarkt.de“ zu den drei wertvollsten Spielern der Zweiten Liga zählt. Der Sprung, den Tzolis gemacht hat, ist beträchtlich: Lag sein Marktwert zuvor bei fünf Millionen Euro, so ist er nun auf sieben Millionen Euro gestiegen. Nur Can Uzun (1. FC Nürnberg/zwölf Millionen Euro) und Assan Ouedraogo (Schalke 04/acht Millionen Euro) liegen vor dem 22-Jährigen.