Fortuna Düsseldorf: Fünf Lehren aus dem Leverkusen-Spiel

Fortuna hat gegen Bayer Leverkusen 1:2 verloren, obwohl sie lange die bessere Mannschaft war. Was besser werden muss.

Fortuna muss sich belohnen

Der Bundesliga-Aufsteiger zeigte beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen die beste erste Spielhälfte der Saison, überzeugte auch über weite Strecken der zweiten 45 Minuten. Doch trotz 8:0 Torschüssen vor der Pause brachte Fortuna erst tief in der Nachspielzeit einen Treffer auf die Anzeigetafel – durch einen Elfmeter. Diese Chancenverwertung muss besser werden, sonst behält das Lob der Gegner. Es ist sehr positiv, dass die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel so starke Leistungen auf den Rasen bringen kann, aber von wirklichem Wert ist das nur, wenn sie sich dafür auch belohnt.

Die Bundesliga duldet keine Auszeiten

Die bittere Niederlage gegen Leverkusen hat gezeigt, dass man in der höchsten Spielklasse über die komplette Spielzeit hinweg hochkonzentriert sein muss. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel genügte dem bis dahin deutlich unterlegenen Favoriten ein ganz kurzes Nickerchen der Fortuna-Deckung, um letztlich entscheidend zuzuschlagen. Nach Leon Baileys Eckball fühlte sich niemand für Dominik Kohr zuständig, der so völlig freistehend per Kopf auf Kevin Volland zu dessen 0:1 vorlegen konnte. „Das darf uns niemals passieren“, schimpfte Funkel, und Interimskapitän Marcel Sobottka sagte: „Dafür haben wir doch eine klare Zuteilung.“ Wenn dabei jedoch ein einzelnes Rädchen nicht greift, steht kurz die ganze Maschine – und das Spiel ist verloren.

Fortuna kann selbst einen Top-Gegner spielerisch beherrschen

Die Kritik an den Fehlern, die zur Niederlage führten, muss sein – doch ebenso wichtig ist es, das Positive aus der Partie mitzunehmen. Und da ist zuvorderst zu nennen, dass Fortuna vor der Pause nicht nur wegen ihrer kämpferischen und taktischen Darbietung die Nase vorn hatte. Der Aufsteiger setzte auch spielerisch zahlreiche Akzente – wie zum Beispiel in der Szene, als Benito Raman nach einer sehenswerten Kombination und abschließendem Pass von Niko Gießelmann frei vor Torhüter Lukas Hradecky auftauchte. Oder als Jean Zimmer per Hackentrick die gesamte Bayer-Abwehr aushebelte. Die Düsseldorfer brauchen diesen Mut, um in der Liga bestehen zu können, und sie haben offensichtlich das Rüstzeug dafür.