Fortuna vor dem Pokal-Achtelfinale : Fünf Lehren aus dem Hoffenheim-Spiel

Adam Bodzek, Kevin Stöger und Dodi Lukebakio nach dem 1:1 in Hoffenheim. Foto: Falk Janning/falk janning

Nach dem 1:1 in Hoffenheim bleibt bei den Fortunen die Erkenntnis, dass sie völlig unabhängig von der jeweiligen Aufstellung und dem gewählten Spielsystem gegen jeden Gegner bestehen können – auch am Mittwoch auf Schalke.

Mit diesem Selbstvertrauen hat Fortuna auch auf Schalke eine Chance Die Düsseldorfer haben keine Probleme mit ihrem Selbstvertrauen. Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Auftritt in Hoffenheim waren nach dem 0:4 gegen Leipzig nicht ideal. Aber selbst nach diesem Debakel traten sie beim 1:1 bei der TSG Hoffenheim so mutig auf, dass mehr als ein Punkt möglich war. Sogar TSG-Trainer Julian Nagelsmann sah seine eigene Mannschaft im Nachteil und war glücklich über den einen Punkt. Wer wie Fortuna so mutig und respektlos an Aufgaben herangeht, der wird eben belohnt. Das ist auch der Weg, auf dem die Rot-Weißen auf Schalke erfolgreich sein können. „Die Mannschaft hat mutig agiert und strotzt vor Selbstvertrauen“, hatte auch Trainer Friedhelm Funkel beobachtet. „Insgesamt bin ich mit dem Auftritt sehr zufrieden. Der stimmt mich für die Zukunft sehr zuversichtlich.“ Die Erkenntnis: Fortuna hat selbst gegen die Topteams der Bundesliga ihre Siegchance, sobald die nicht in Bestform sind und sie womöglich sogar unterschätzen.

Funkel kann die Rotationsmaschine in Gang lassen Trainer Friedhelm Funkel kann bei den Aufstellungen derzeit nur wenig falsch machen. Der Kader ist gereift, unter ihm in der Breite so stark geworden, dass er jeden Spieler bedenkenlos von Beginn an bringen kann. Das hat die Partie in Hoffenheim bewiesen. Weder die Umstellung auf die Kette mit drei Innenverteidigern noch der Ausfall des erkrankten Innenverteidigers Marcin Kaminski führten zu Problemen. Er brachte für den polnischen Nationalspieler Andre Hoffmann, der fünf Monate nicht gespielte hatte. Hoffmann zeigte eine starke Leistung, hielt gemeinsam mit Kaan Ayhan die Verteidigung zusammen. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass diese Mannschaft ein ganzes Stück unberechenbar geworden ist und unabhängig von der jeweiligen Aufstellung und dem gewählten Spielsystem gegen jeden Gegner in der ersten Liga bestehen kann. Auch beim FC Schalke, bei dem es gerade kriselt. Und so kündigt der Coach an: „Die Mannschaft wird anders aussehen. Der eine oder andere Spieler, der sehr viel gelaufen ist wird eine Pause bekommen. Und das nicht etwa, weil wir dort nicht gewinnen wollen.“ Die beiden Winter-Zugänge Dawid Kownacki und Markus Suttner haben gute Chancen, im Pokal-Duell dabei zu sein.

Michael Rensing ist wieder in der Spur Düsseldorfs Stammkeeper ließ sich in Hoffenheim von seinen Patzern im Spiel gegen Leipzig nicht aus der Ruhe bringen und zeigte eine solide Leistung. Trainer Friedhelm Funkel erklärte in Hoffenheim: „Rense hat gut gehalten, daran habe ich nie gezweifelt. Er hat nach wie vor das Vertrauen. Und das wird er auch in den nächsten Wochen haben." Trotzdem gibt es im anstehenden Pokal-Achtelfinale auf Schalke einen Torwart-Wechsel. Denn im Zuge der vor der Saison angekündigten Pokal-Rotation, die wegen der Verletzung von Raphael Wolf ausgesetzt worden war, hat Funkel angekündigt, auf Winter-Zugang Jaroslav Drobny zu setzen. Eine Woche später im Meisterschaftsspiel gegen den VfB Stuttgart wird Rensing dann wieder im Kasten stehen.

Die Standards bleiben eine Schwäche In Hoffenheim gab es keinen einzigen guten Eckball von Fortuna. Die meisten kamen zu kurz. Das lag auch daran, dass Spezialist Takashi Usami diesmal auf der Ersatzbank saß.

