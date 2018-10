Fortuna Düsseldorf: Fünf Lehren aus dem 1:7 bei Eintracht Frankfurt

Fünf Lehren aus dem 1:7 : Ohne Mut nix los

Einer oben auf, der andere am Boden: Frankfurts Fünffachtorschütze Luka Jovic und Fortuna-Keeper Michael Rensing. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Fortunas 1:7-Klatsche bei Eintracht Frankfurt hallt nach. Unser Autor zählt fünf Lehren aus dem Debakel auf, die der Verein mitnehmen muss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Patrick Scherer Von Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. Autorendetails aufklappen Über Aschaffenburg und Duisburg führte den gebürtigen Mittelfranken der Weg nach Düsseldorf. Dort berichtet er derzeit vor allem über jegliche Geschehnisse rund um Fußball-Bundesligist Fortuna. zum Autorenprofil

Im kalten Nieselregen versuchte das Team von Fortuna Düsseldorf am Montagmorgen die 1:7-Schlappe aus den Kleidern zu schütteln. Defensiv-Allrounder Matthias Zimmermann betonte, dass die Niederlage gut aufgearbeitet wurde. Hier sind fünf Lehren, die Fortuna aus dem Spiel mitnehmen kann:

1. Weniger als 100 Prozent reichen nicht

Bereits vor der Saison erklärte Trainer Friedhelm Funkel, dass Fortuna nur eine Chance auf den Klassenerhalt hat, wenn seine Mannschaft qualitative Defizite mit Mannschaftsgeist und Laufbereitschaft auffange. In Frankfurt fehlte beides. Die sonst als verschworene Einheit auftretenden Düsseldorfer zerfielen nach und nach in ihre Einzelteile. Es war letztendlich der Beweis für die These, dass die Funkel-Truppe in jedem Spiel an ihr Leistungslimit gehen muss. Je weiter sie sich davon entfernt, desto größer wird die Schmach, die droht.

2. Ohne Mut nix los

Dass Fortuna aus einer defensiven Grundordnung heraus agiert, liegt aufgrund der Außenseiterrolle in der Natur der Sache. Funkel besteht allerdings darauf, dass das System nichts über eine defensive oder offensive Spielweise aussage. Vielmehr sei es die Umsetzung der Spielidee, die entscheidend ist. In Leipzig ließ der Coach erstmals im 5-3-2 auflaufen – und sein Team überraschte mit erfrischendem Angriffsfußball nach Ballgewinn. In Frankfurt war in eben diesem System nichts mehr davon zu sehen, da die Spieler der Mut bei eigenem Ballbesitz verließ. Der Mann mit der Kugel am Fuß wurde selten unterstützt, zudem erschwerten leichte Fehlpässe und falsche Laufwege das Aufbauspiel. Insgesamt war es viel zu ängstlich, wie Fortuna bereits vor dem ersten Gegentor agierte.

3. Fortunas Scouts müssen ihre Augen offen halten

Die große Frage lautet: Reicht die Qualität im Kader für den Klassenerhalt? Am Freitag zumindest war die Antwort: nein. In diesem einen Spiel agierte außer Michael Rensing, dem nur beim siebten Gegentreffer ein Vorwurf gemacht werden konnte, kein Akteur auf Bundesliga-Niveau. In anderen Partien wuchs der ein oder andere Spieler vielleicht über sich hinaus. Insgesamt ist es derzeit fraglich, ob der aktuelle Kader in der Lage ist, konstant in der höchsten deutschen Spielklasse mitzuhalten. Die Option, in der Winterpause personell nachzulegen, muss nach solchen Leistungen wie am Freitag jedenfalls immer ernsthafter in Erwägung gezogen werden.

4. Kritik muss sein – aber zielgerichtet

In den sozialen Netzwerken werden die Rufe nach Aktionismus naturgemäß immer intensiver: Trainer raus, Torwart raus, alle raus. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich die meisten sich Forderungen aber als zu kurz gedacht. Trainer Friedhelm Funkel hätte bei der Eintracht natürlich die so oft geforderte offensivere Spielausrichtung wählen können. Es bleibt aber zu bezweifeln, ob diese gegen das vor Selbstbewusstsein strotzende Frankfurt erfolgversprechend gewesen wäre. Viel mehr liegt die Vermutung nahe, dass Fortuna mit diesen individuellen Ausfällen so oder so untergegangen wäre – ob nun im 5-3-2, im 3-4-3 oder im 1-1-8. Dennoch, und das hat Funkel ja bereits angekündigt, wird es im Spiel gegen Wolfsburg natürlich für Spieler aus der zweiten Reihe die Möglichkeit geben, ihr Können unter Beweis zu stellen.