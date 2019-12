Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Fortunas 0:5-Pleite : Fünf Lehren aus dem Dortmund-Spiel

Zum Verstecken: Lewis Baker (links) und Andre Hoffmann in Dortmund. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf So wie beim 0:5 am Samstag bei Borussia Dortmund darf ein Bundesligist nicht auftreten. Was Fortuna Düsseldorf bis zur Partie gegen RB Leipzig am Samstag ändern muss.