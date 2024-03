Von Ballbesitz bis Tzolis Fünf Gründe für die aktuelle Hochform der Fortuna

Platz vier in der Zweiten Liga, nur einen Punkt hinter Rang drei, der am Saisonende die Relegation um den Aufstieg bedeuten würde. Seit sechs Spieltagen ohne Niederlage, zudem eine herausragende Tordifferenz – die aktuelle Zahlen von Fortuna sehen vielversprechend aus. Das war vor wenigen Wochen noch ganz anders. Aber was genau hat sich verändert seit dem bitteren 3:4 in Paderborn Anfang Februar?