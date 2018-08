Live-Ticker : Augsburg gleicht gegen Fortuna aus

Benito Raman erzielte das erste Bundesliga-Tor in der noch jungen Saison. Foto: dpa/Ina Fassbender

Düsseldorf Nach fünf Jahren ist Fortuna Düsseldorf zurück in der Bundesliga. Zum Auftakt empfängt das Team von Trainer Friedhelm Funkel in der heimischen Arena den FC Augsburg. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

