Wechsel geplatzt : Mainz schnappt Fortuna Stöger weg

Düsseldorf Fortuna wollte Kevin Stöger zurückholen, um die kreative Schaltzentrale zu verstärken. Jetzt ist klar: Daraus wird nichts. Der 27-Jährige hat einen Vertrag bei Bundesligist FSV Mainz 05 unterschrieben.

Am Dienstag hatte Fortunas Vorstand Klaus Allofs noch gegenüber unserer Redaktion bestätigt: „Wir prüfen ganz konkret die Möglichkeit, Kevin Stöger zurückzuholen. Wir finden ihn als Spieler gut und interessant. Aber zu einem solchen Vorhaben gehören ja auch immer zwei Parteien. Sollte das nicht realisiert werden können, dann bricht bei uns niemand in Panik aus. Wir haben auch so eine gute Mannschaft beisammen. Daran ändert auch nichts der Ausfall von Edgar Prib. Wir werden sehen, was möglich ist."