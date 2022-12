Obdachlose statt Fußball-Profis Düsseldorfer Star-Friseur mit flammenden Appell für Nächstenliebe

Düsseldorf · Melih Benderlioglu frisiert in seinem Salon in Düsseldorf normalerweise den Reichen und Schönen die Haare. In der Weihnachtszeit fällt er aber durch eine warmherzige Aktion auf: Er schenkt Obdachlosen einen kostenlosen Friseurbesuch. Warum er das macht. Und welchen Appell er an seine Mitmenschen richtet.

19.12.2022, 12:02 Uhr