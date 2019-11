Fortunas 4:0-Sieg spielt keine Rolle mehr : Funkel warnt vor Wagners neuem Schalke

Düsseldorf Fortunas Trainer will nicht mehr groß über das spektakuläre 4:0 auf Schalke im März sprechen. Er hofft aber auch, dass Dawid Kownacki daraus positive Energie ziehen kann.

Karnevalssamstag ist in Düsseldorf immer ein Feiertag. Am Karnevalssamstag 2019 waren die Fans von Fortuna aber noch deutlich mehr in Partylaune. 4:0 gewann ihr Klub beim FC Schalke – in der ersten Fußball-Bundesliga-Saison nach fünf Jahren Abstinenz. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt es nun wieder zum Gastspiel in Gelsenkirchen. Für Fortunas Trainer ist der 4:0-Erfolg eine nette Anekdote, mehr aber auch nicht. „Ich denke nicht gerne in der Vergangenheit. Das bringt nichts. Es sind nun ganz andere Voraussetzungen“, sagt Friedhelm Funkel. „Schalke zeigt ein ganz anderes Gesicht als in der vergangenen Saison. David Wagner hat den Klub vereint, hat aus den Spielern eine Mannschaft geformt.“