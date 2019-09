Fortuna-Trainer Funkel wäre fast bei Borussia gelandet : „In Gladbach hätte ich sofort unterschrieben“

Foto: dpa/Marius Becker Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel im Borussia-Park.

Düsseldorf Friedhelm Funkel ist ein Mann der klaren Worte. Nun hat er erzählt, dass er kurz davor stand, Trainer von Borussia Mönchengladbach zu werden. Außerdem unterstützt er Bayern-Präsident Uli Hoeneß und hat einen Rat für den ehemaligen Schalke-Trainer Domenico Tedesco.

Friedhelm Funkel ist ein Kind des Rheinlands. Der gebürtige Neusser fühlt sich bei Fortuna Düsseldorf unter anderem auch deshalb so wohl, weil er in der Nähe seiner Heimat Neuss arbeiten kann. Auch beim 1. FC Köln, beim MSV Duisburg und beim KFC Uerdingen war Funkel bereits angestellt. Ein Klub fehlt aber in der Aufzählung: Borussia Mönchengladbach. Doch auch dort wäre der 65-Jährige beinahe untergekommen. „Rainer Bonhof wurde im Herbst 1999 entlassen, und ich war mit den Verantwortlichen einig. Aber Duisburg hat mich nicht aus meinem laufenden Vertrag gelassen, stattdessen kam dann Hans Meyer“, sagte Funkel dem Internet-Portal „Spox“. Schade, wie Funkel findet, der sich als Borussia-Fan outete. „Da hätte ich sofort unterschrieben. Borussia war als Jugendlicher mein Verein, ich bin immer zum Bökelberg gefahren und habe dort Anfang der Siebziger die großen Spiele wie das 7:1 gegen Inter Mailand miterlebt.“

Neben einigen Anekdoten seiner lange Karriere hatte Funkel aber auch einen Ratschlag für nachkommende junge Trainer parat. Namentlich nannte er Domenico Tedesco, der in der vergangenen Saison beim FC Schalke 04 beurlaubt wurde. „Er hat Aue in der 2. Bundesliga eindrucksvoll vor dem Abstieg gerettet und mit Schalke eine überragende erste Saison gespielt. Aber dann hat er vielleicht zu viel zu schnell gewollt“, sagte Funkel. „Als Menschenfänger in der Kabine Vize-Meister zu werden, ist eben nicht so schwer, wie diesen Erfolg dann auch zu bestätigen, wenn es nicht so läuft. Als Trainer musst du die Kabine im Griff haben.“ Tedesco sei "natürlich trotzdem ein guter Trainer und wird auch wieder zurückkommen", erklärte Funkel.