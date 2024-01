Kult-Trainer über Ex-Klub Diese Chancen rechnet Funkel der Fortuna im Aufstiegskampf aus

Als er vor der Saison danach gefragt wurde, wie er die Abschlusstabelle der Zweiten Liga tippen würde, da lehnte sich Friedhelm Funkel ganz weit aus dem Fenster – und guckte wohl in einen königsblauen Himmel. So prognostizierte er: „Wenn Schalke nicht aufsteigt, habe ich keine Ahnung von Fußball.“ Kurze Pause, dann fängt er selbst an zu lachen. „Man sieht an Schalke, dass ich überhaupt keine Ahnung vom Fußball habe.“