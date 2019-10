Nach Wirbel um Salut-Jubel in Türkei : Funkel steht zu Ayhan und Karaman

Düsseldorf Friedhelm Funkel freut sich über das Tor von Kaan Ayhan für die Türkei. „Alles andere zählt für mich sowieso nicht“, sagt Fortunas Trainer zum Wirbel um den Salut-Jubel.

Seit Mittwoch sind die beiden türkischen Nationalspieler der Fortuna, Kaan Ayhan und Kenan Karaman, wieder im Trainingsbetrieb in Düsseldorf dabei. Und Trainer Friedhelm Funkel hat den Eindruck, dass beide den Wirbel um den Salut-Jubel gut verkraftet haben. „Ich habe heute noch mit Kaan gesprochen. Er ist absolut fokussiert auf das Spiel gegen Mainz“, sagte Fortunas Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr).

Innenverteidiger Ayhan hatte am Montagabend per Kopf das wichtige 1:1 für die Türkei in Frankreich erzielt. „Er freut sich in erster Linie, dass er ein wichtiges Tor gemacht hat, das die Tür für die Türkei in Richtung Europameisterschaft ganz weit aufgemacht hat. Wenn nicht alles schiefläuft, ist die Türkei im kommenden Jahr dabei. Das ist fantastisch. Alles andere zählt für mich sowieso nicht“, sagte Funkel.