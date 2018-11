Fortuna Düsseldorf: Friedhelm Funkel spürt trotz sechs Niederlagen „zu 100 Prozent Vertrauen“

Funkel sieht seinen Trainerposten nicht in Gefahr

Trotz sechs Bundesliga-Niederlagen in Folge

Fortuna-Coach Friedhelm Funkel sieht seinen Trainerposten nicht in Gefahr. Foto: AP/Martin Meissner

Düsseldorf Nach sechs Niederlage in Folge steht Fortuna Düsseldorf auf dem geteilten letzten Tabellenplatz. Trotz dieser Misere spürt Trainer Friedhelm Funkel das Vertrauen der Verantwortlichen.

Trotz sechs Niederlage in Folge macht sich Trainer Friedhelm Funkel aktuell keine Sorge um seinen Zukunft beim in der Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. „Im Verein ist noch Ruhe. Ich spüre zu 100 Prozent Vertrauen. Das habe ich auch schon anders erlebt“, sagte der 64-Jährige der „Sport Bild“. Aufsteiger Düsseldorf rangiert nach der jüngsten 0:3-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach mit fünf Zählern aus zehn Partien punkt- und torgleich mit dem VfB Stuttgart am Tabellenende.