Friedhelm Funkel über das Fortuna-Theater: „Ich bin nicht nachtragend“

Malaga Fortunas Trainer Friedhelm Funkel hat sich kurz vor dem Abflug aus dem Trainingslager zu den Vertragsgesprächen geäußert. Von der jüngsten Entwicklung zeigt er sich überrascht.

Funkel sagte in Malaga, von wo aus die Maschine am Samstagmorgen in Richtung Düsseldorf startete, er habe mit der großen Sympathiewelle, die ihm von Fans der Fortuna, aber auch von andernorts entgegengebracht wurde, nicht gerechnet. „Das hätte ich so nicht erwartet“, sagte der 65-Jährige. „Die Entwicklung in der Nacht hat mich überrascht.“