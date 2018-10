Fortuna Düsseldorf: Friedhelm Funkel schimpft auf Schiedsrichter

„Wir sind wohl das Anfängerprojekt“ : Funkel schimpft auf Schiedsrichter-Ansetzung

Fortunas Trainer Friedhelm Funkel ärgert sich am Spielfeldrand. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf An der Niederlage der Fortuna gegen den VfL Wolsburg war nicht allein der Schiedsrichter schuld. Das weiß auch Friedhelm Funkel. Dennoch regte sich der Düsseldorfer Trainer nach dem Spiel über das Schiedsrichterwesen auf.

Eines wollte Friedhelm Funkel klarstellen: Er wolle sicher nicht von der Leistung seiner Mannschaft und der fünften Niederlage in Serie in der Bundesliga ablenken. Was auf das anschließende „aber“ des Fortuna-Trainers folgte, hatte es allerdings in sich. Funkel schimpfte nach dem 0:3 auf das Schiedsrichterwesen.

Der Coach findet, dass sein Verein zu unerfahrene Schiedsrichter zugewiesen bekommt: „Wir sind für das Schiedsrichterwesen anscheinend das Anfängerprojekt. Die denken wohl: In Düsseldorf, da passiert nicht viel. Die trauen sich nicht, so einen jungen Mann am Anfang nach Dortmund, Gladbach oder Bayern zu schicken. Aber Fortuna? Da kann man das machen!“

Was war geschehen? Beim Stand von 0:0 deutete der Unparteiische Daniel Schlager aus Hügelsheim im baden-württembergischen Landkreis Rastatt auf den Elfmeterpunkt. „Ich habe mir die Szene öfter im TV angeschaut. Das ist für mich nie und nimmer ein Elfmeter“, sagte Funkel zur Szene, als Rouwen Hennings bei einem Freistoß von William in der Mauer hochgesprungen war und den Ball gegen den vom Körper abgespreizten Arm bekommen hatte. „Für mich ist das kein Handspiel. Er springt hoch, die Schulter geht hoch, der Arm geht ein bisschen mit. Das ist doch kein aktives Abwehren eines Balles. Ich verstehe nicht, dass so etwas heute gepfiffen wird. Wir müssen es hinnehmen.“

Der Verursacher indes hatte eine etwas andere Wahrnehmung. „Ich bin hochgesprungen und wollte mich etwas hinüberlehnen, um den Ball zu blocken. Ich habe es mir eben im Fernsehen angesehen. Der Arm geht etwas raus. Ich denke, es ist eine harte aber vertretbare Entscheidung. Es tut mir leid“, sagte Hennings und schob dann noch nach: „Wobei sie ja immer sagen, es wird nur absichtliches Handspiel geahndet – und das war es sicher nicht.“

Dass Hennings Meinung konträr zu der des Trainers war, nahm Funkel schmunzelnd hin: „Die Spieler erzählen ja manchmal Unsinn. Nein, jeder kann sagen, was er will. Aber für mich ist das kein Elfmeter.“

Funkel nahm diese Situation dann zum Anlass einer Generalabrechnung mit den schwammigen Regeln und dem Schiedsrichterwesen. „Diese Hand-Regel werde ich nie verstehen, da sie immer unterschiedlich ausgelegt wird. Und so ein unerfahrener Schiedsrichter pfeift das dann eben. Es war das zweite Mal hintereinander, dass wir so einen unerfahrenen Schiedsrichter bekommen haben“, sagte der 64-Jährige.

Schlager (28) hat seit 2016 in 20 Spielen in der zweiten Liga gepfiffen. Die Partie Fortuna gegen Wolfsburg war seine dritte in der Bundesliga (Kicker-Noten zuvor: 2,0 und 5,0). Beim 0:2 im Heimspiel gegen Schalke pfiff Sven Jablonski aus Bremen. Für den ebenfalls 28-Jährigen war es die elfte Bundesligapartie.

„Man sieht den jungen Leuten dann auch an, dass sie unerfahren sind – und das ist eine Kritik am Schiedsrichterwesen und nicht an den Schiedsrichtern. Die Problematik ist, dass die Schiedsrichter zu früh aufhören müssen, zu pfeifen.“

Funkel kritisiert damit den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Der DFB hat festgelegt, dass die Altersgrenze für einen Bundesliga-Unparteiischen bei 47 Jahren liegt. „Dürften sie länger pfeifen, bis 55 zum Beispiel, dann könnten die Jungen später in die Bundesliga einsteigen. Dann gleicht sich das aus. Wenn ich aber erst 20 Spiele in der zweiten Liga habe und dann in die Bundesliga darf oder muss, das ist einfach zu früh. Sie müssen 30, 40, 50 in der zweiten Liga pfeifen, mit Derbys und allem drum und dran, um dann in der Bundesliga zu bestehen. Die Einzige, die zehn Jahre in der zweiten Liga pfeifen musste, war Bibiana Steinhaus. Sie war eigentlich schon viel eher reif für die erste Liga. Die haben sie aber zehn Jahre in der zweiten Liga pfeifen lassen.“