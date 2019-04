Dank guter Bilanz: Funkel plant mit Fortuna für die Bundesliga

Düsseldorf Friedhelm Funkel war am Sonntagabend in der Talkrunde „Sky90“ zu Gast. Der Trainer von Fortuna Düsseldorf geht nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach fest vom Klassenerhalt seines Klubs aus.

Friedhelm Funkel wirkt gelöst, als er am Sonntagabend bei der Talkrunde „Sky90“ Platz nimmt. Und dazu hat der Trainer von Fortuna Düsseldorf auch allen Grund. Nach der tollen Vorstellung im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) scheint der Klassenerhalt zum Greifen nah. 14 Zähler trennen die Fortuna von dem Relegationsplatz, auf dem sich momentan der VfB Stuttgart befindet. „Wir können nun frühzeitig in eine Richtung planen, weil wir in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen“, sagt Funkel. Es ist eine Aussage, die er in dieser Endgültigkeit so zum ersten Mal trifft.